Казахстанцы могут купить пикап GWM Poer на 760 тысяч рублей дешевле, чем россияне

C учетом того, что в Казахстане стоимость базовой версии пикапа составляет 16,18 млн тенге (2,69 млн рублей при курсе 6,5 тенге за рубль) разница в цене достигает 760 тысяч рублей. Для жителей Казахстана пикап китайской марки значительно доступнее.

На российский рынок пикап GWM Poer недавно вышел в новой комплектации с механической коробкой передач. Автомобиль доступен в комплектации «Комфорт» с бензиновым (218 л.с.) или дизельным (163 л.с.) двигателем по цене от 3,45 млн рублей. У этого пикапа подключаемый полный привод Part-Time, понижающая передача и блокировка заднего межколесного дифференциала. Грузоподъемность составляет 975 кг, максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — 2250 кг.

Самый доступный пикап с «автоматом», в комплектации «Оптимум» с восьмиступенчатой АКП, оценивается в 3,7 млн рублей. Для казахстанского рынка пикапы GWM Poer собираются на предприятии Astana Motors. Она доступна там с бензиновым турбомотором 2,0 л мощностью 218 л.с. и 380 Нм, работающим с 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF.

Ранее стало известно, насколько дешевле кроссовер Jaecoo J7 в Казахстане по сравнению с Россией.