Жители Казахстана могут купить Jaecoo J7 на 600 тыс. рублей дешевле, чем россияне

Кроссовер Jaecoo J7 официально продается в России с октября 2025 года. В презентации, обнародованной на пресс-конференции РОАД в Москве, аналитический отдел ассоциации указал, что в России цены на Jaecoo J7 стартуют с отметки 2 769 000 рублей, а в Казахстане начинаются с 2 152 000 рублей (или 13 990 000 тенге). На российском рынке базовый Jaecoo J7 — переднеприводный, в комплектации «Актив» с турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. Взятый для сравнения казахстанский J7 оснащен мотором на 186 л.с.

Таким образом, разница в цене на одну и ту же модель между двумя странами составляет более 600 000 рублей: в Казахстане автомобиль оказался значительно доступнее. При этом стоит учитывать, что в России цена активно варьируется в зависимости от года выпуска, силовой установки и типа привода. Например, полноприводные версии Jaecoo J7 2026 года с мотором 186 л.с. стоят от 3 199 000 рублей.

Ранее с конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла последняя Lada Niva Travel со старым мотором 1.7.