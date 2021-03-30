Кен Блок выставит на аукцион спорткары из «Джимханы»

Создатель «Джимханы» выставит на продажу собственные спорткары в связи с окончанием сотрудничества с компанией Ford, которое длилось почти 10 лет. В ходе торгов к покупке будет доступен модифицированный Ford Fiesta ST 2011 года выпуска. 600-сильный хэтчбек с развитым аэродинамическим обвесом, окрашенный в знаменитую ливрею, принимал участие в съёмках третьей части экстремального сериала.

Следующим лотом станет ещё один Ford Fiesta ST под названием RX43. Спорткар, сошедший с конвейера в 2013 году, был героем сразу трёх выпусков «Джимханы», в ходе которых Кен Блок демонстрировал свои навыки на высоте 1300 метров над уровнем моря в американском штате Юта, а также испытывал автомобиль на улицах Дубая. Кроме того, именно на этом хэтчбеке автогонщик участвовал в мировом чемпионате по ралли-кроссу и соревновался в дрэг-гонке с Льюисом Хэмилтоном.