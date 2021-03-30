Кен Блок выставит на аукцион спорткары из «Джимханы»

Создатель «Джимханы» выставит на продажу собственные спорткары в связи с окончанием сотрудничества с компанией Ford, которое длилось почти 10 лет. В ходе торгов к покупке будет доступен модифицированный Ford Fiesta ST 2011 года выпуска. 600-сильный хэтчбек с развитым аэродинамическим обвесом, окрашенный в знаменитую ливрею, принимал участие в съёмках третьей части экстремального сериала.
Следующим лотом станет ещё один Ford Fiesta ST под названием RX43. Спорткар, сошедший с конвейера в 2013 году, был героем сразу трёх выпусков «Джимханы», в ходе которых Кен Блок демонстрировал свои навыки на высоте 1300 метров над уровнем моря в американском штате Юта, а также испытывал автомобиль на улицах Дубая. Кроме того, именно на этом хэтчбеке автогонщик участвовал в мировом чемпионате по ралли-кроссу и соревновался в дрэг-гонке с Льюисом Хэмилтоном.
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Самым уникальным экземпляром, который будет доступен к покупке станет Ford RS200 1986 года выпуска. Уникальный спорткар чёрного цвета, построенный для ралли группы B, оборудован двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Сам владелец называет спорткар «автомобилем мечты».
Все три модифицированных Ford находятся в выставочном зале компании в Мичигане. Стоимость экземпляров пока не раскрывается.
В конце февраля Кен Блок выставил на продажу свой Subaru WRX STi 2002 года выпуска. Модифицированный спорткар-рекордсмен создателя «Джимханы» оценили в 53 000 долларов.