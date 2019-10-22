В России скоро появится новый автобренд

Dena представляет собой модернизированный Samand бренда Iran Khodro, который уже знаком россиянам, так как эту модель продавали в России в период с 2006 по 2009 год. А Samand в свою очередь разработан на базе Peugeot 405 конца 80-х годов.

В 2018 году на Московском автосалоне был представлен Khazar SD, собранный на мощностях Нефтчалинского автомобильного завода. Такой седан укомплектован атмосферным двигателем IKCO EF7 объемом 1,7 литра мощностью 113 лошадиных сил, который работает в тандеме с пятиступенчатой «механикой». На домашнем азербайджанском рынке модель также доступна со 150-сильным турбомотором, однако до России такая модификация вряд ли доберется.