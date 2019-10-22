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12:34

В России скоро появится новый автобренд

В страну начнут поставлять автомобили марки Khazar

© Motor.ru
На российский авторынок выйдет новый бренд Khazar. Первую партию из 10 автомобилей пообещали привезти в страну «в ближайшее время». Речь идет о модели Khazar SD – под этим названием в Азербайджане выпускают иранские автомобили IKCO Dena образца 2011 года.

Dena представляет собой модернизированный Samand бренда Iran Khodro, который уже знаком россиянам, так как эту модель продавали в России в период с 2006 по 2009 год. А Samand в свою очередь разработан на базе Peugeot 405 конца 80-х годов.

В 2018 году на Московском автосалоне был представлен Khazar SD, собранный на мощностях Нефтчалинского автомобильного завода. Такой седан укомплектован атмосферным двигателем IKCO EF7 объемом 1,7 литра мощностью 113 лошадиных сил, который работает в тандеме с пятиступенчатой «механикой». На домашнем азербайджанском рынке модель также доступна со 150-сильным турбомотором, однако до России такая модификация вряд ли доберется.

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Фото: Motor.ru

Несмотря на заверения посла Азербайджана в Иране Буньяда Гусейнова во время встречи с членами Торговой палаты Тебриза, скорый выход Khazar на российский рынок пока под вопросом. Дело в том, что модель Khazar SD до сих пор не получила Одобрение типа транспортного средства, необходимое для реализации автомобилей на территории страны.

Что же касается упомянутого Samand, то особой популярностью иранские автомобили на российском рынке не пользовались. За три года было продано около 12 тысяч таких машин.

Источник: az.trend.az