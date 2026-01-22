Хинштейн попал в больницу после аварии

"Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", – сообщил Хинштейн.

По его словам, сейчас он находится в больнице, серьезных последствий ДТП удалось избежать. Пострадавших в аварии нет, столкновения с другими автомобилями не было.

Он также извинился за то, что не смог встретится с жителями Курской области.

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» в 2025 году упали на треть.