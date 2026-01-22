Опубликовано 22 января 2026, 15:231 мин.
Хинштейн попал в больницу после аварии
Губернатор Курской области Хинштейн попал в больницу после ДТП. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Чиновник призвал беречь себя и быть аккуратными на дорогах.
© Виталий Белоусов/РИА Новости
"Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", – сообщил Хинштейн.
По его словам, сейчас он находится в больнице, серьезных последствий ДТП удалось избежать. Пострадавших в аварии нет, столкновения с другими автомобилями не было.
Он также извинился за то, что не смог встретится с жителями Курской области.
