Хищника, занесённого в Красную книгу, сняли на видео в российском регионе

«В поселке Пролетарский (станция Денисово) рысь прошлась буквально по центру: животное, судя по ракурсу, запечатлено на камеру видеонаблюдения „Денисовского завода“. Видео было сделано в утренние часы 19 февраля», — говорится в публикации.

На размещённых в сети кадрах видно, как хищник бежит по заснеженной дороге возле припаркованных автомобилей. По данным канала, в этом году фотоловушки уже замечали рысь в Ковровском районе — в Алешинском охотничьем хозяйстве. Этот редкий вид диких кошек, единственный обитающий в регионе, занесен в Красную книгу Владимирской области и находится под охраной. По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов, в 2024 году насчитали 37 особей, в 2025-м — уже 27.

