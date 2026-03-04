Видео: машины с людьми моментально воспламенились на МКАД в момент ДТП

Уличная камера запечатлела инцидент. На записи видно, как грузовик выезжает на соседнюю полосу движения, врезается в Жигули. От удара автомобили моментально воспламеняются. Кроме того, на месте ДТП начинает собираться пробка.

До этого в Китае сняли на камеру расколотый на части Nio EC6 после ДТП. 1 декабря в пригороде Шанхая электрокроссовер Nio EC6 на высокой скорости врезался в бетонное ограждение. Удар был такой силы, что задняя часть автомобиля полностью отделилась от передней.

В момент ДТП система помощи водителю не сработала, при этом в компании заявили, что двери после удара разблокировались, а ручки выдвинулись автоматически. Также отметили, что аккумулятор не загорелся и не перегрелся. Причины аварии выясняются — официальное заключение полиции и результаты техэкспертизы пока не обнародованы.

Ранее на МКАД частично перекрыли движение после ДТП с грузовиком.