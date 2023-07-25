Иранский кроссовер Iran Khodro Ray проходит дорожные испытания

Дата официальной премьеры модели пока неизвестна

В Сети показали фотографию кроссовера Iran Khodro Ray во время дорожных тестов. Фотошпионы опубликовали снимки предсерийной версии модели возле автовоза на портале Khodrobank.com. Несмотря на то, что автомобиль, построенный на базе первого поколения Peugeot 2008, представили около года назад, иранский производитель до сих пор не сообщили даже примерные сроки дебюта серийной модификации кроссовера.