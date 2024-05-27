В Узбекистане стали продавать кроссвэн Kia дешевле седана Cerato

Базовый вариант для рынка Узбекистана — это 16-дюймовые «штамповки», кондиционер, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, две подушки безопасности, электрозеркала, круиз-контроль и система стабилизации. Такой кроссвэн оснащается связкой 1,5-литрового «атмосферника» (115 сил, 144 Нм) и вариатора.

Топ-версия за 400 миллонов сум (2,89 млн. рублей) другая — у такого Kia Carens добавляются подогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для гаджетов, боковые подушки и шторки безопасности, климат-контроль, бесключевой доступ и откидные столики на втором ряду. Под капотом турбомотор 1.5 (160 сил, 253 Нм) и 7-ступенчатый «робот».