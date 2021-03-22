Кроссвэн Kia Carnival для России: объявлена дата премьеры

Уже известно, что в России кроссвэн будет продаваться с двумя моторами на выбор: бензиновым V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил и 2,2-литровым турбодизелем на 199 сил. Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонным автоматом и приводом на переднюю ось. Carnival можно будет купить как в семи-, так и в восьмиместном исполнении.
Пока известна только стоимость дизельной модификации в комплектации Comfort – она обойдется в 2 599 900 рублей.
Kia
В Kia модель Carnival позиционируют как Grand Utility Vehicle или «большой универсальный автомобиль», в котором сочетаются преимущества минивэна и кроссовера: вместительность и большой дорожный просвет (182 миллиметра).
В список оснащения модели включены датчики парковки, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, а также пакет «Теплых опций», в который входят подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и передних сидений.
Kia
Производство Carnival четвертого поколения для российского рынка налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Модель встала на конвейер 25 февраля 2021 года, а у дилеров кроссвэны появятся во втором квартале.
Зарегистрироваться на онлайн-презентацию Carnival, которая пройдет на канале Kia Motors Russia & CIS в YouTube, можно на российском сайте марки.