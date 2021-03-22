Кроссвэн Kia Carnival для России: объявлена дата премьеры

Уже известно, что в России кроссвэн будет продаваться с двумя моторами на выбор: бензиновым V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил и 2,2-литровым турбодизелем на 199 сил. Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонным автоматом и приводом на переднюю ось. Carnival можно будет купить как в семи-, так и в восьмиместном исполнении.

Пока известна только стоимость дизельной модификации в комплектации Comfort – она обойдется в 2 599 900 рублей.