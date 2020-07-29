Kia представила новый Carnival, который появится в России

Салон выполнен в том же стиле, что и у нового Sorento. Carnival получил два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, объединённые под одним стеклом, а также шайбу управления трансмиссией на центральном тоннеле. В зависимости от комплектации минивэн может быть оборудован адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и удержания в полосе движения.

В семиместной версии доступны экраны на спинках передних сидений, «капитанские» кресла на втором ряду с функциями подогрева и вентиляции, а также откидные подставки для ног пассажиров и съёмный 5,5-литровый охлаждаемый бокс, который устанавливается между креслами.