Шпионы раскрыли внешность обновленного Kia Cerato

Как отмечает издание, новинку удалось заснять во время съемок рекламного ролика в Южной Корее, где модель продается под индексом K3. Судя по фотографиям, дизайн Cerato пережил эволюционные изменения, характерные для середины жизненного цикла: он обзавелся иным бампером и получил другую решетку радиатора, которая соединилась с оптикой с новым наполнением.

На снимках также засветились 17-дюймовые колесные диски со свежим дизайном. Корму седана сфотографировать не удалось, но вероятно, что сзади обновление ограничится слегка подретушированным бампером и новой графикой фонарей.