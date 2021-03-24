Шпионы раскрыли внешность обновленного Kia Cerato

Как отмечает издание, новинку удалось заснять во время съемок рекламного ролика в Южной Корее, где модель продается под индексом K3. Судя по фотографиям, дизайн Cerato пережил эволюционные изменения, характерные для середины жизненного цикла: он обзавелся иным бампером и получил другую решетку радиатора, которая соединилась с оптикой с новым наполнением.
На снимках также засветились 17-дюймовые колесные диски со свежим дизайном. Корму седана сфотографировать не удалось, но вероятно, что сзади обновление ограничится слегка подретушированным бампером и новой графикой фонарей.
TheKoreanCarBlog
Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6
По данным TheKoreanCarBlog, в салоне модели появится мультимедийная система с увеличенным с восьми до 10,25 дюйма экраном, а также полностью цифровая приборная панель. С обновлением Cerato получит и новый логотип южнокорейской марки, который дебютировал ранее на этой неделе на большом седане K8.
TheKoreanCarBlog
Планирует ли Kia изменения моторной гаммы Cerato, пока неизвестно. По предварительным данным, в нее может войти новая 1,5-литровая «турбочетверка» G4LH-5, которую вскоре добавят в палитру семейства Ceed в России. В российской спецификации двигатель развивает 150 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента и работает на АИ-92. Также возможно появление интеллектуальной механической трансмиссии iMT (Intelligent Manual Transmission), которая сочетает преимущества автоматических и ручных коробок передач.
Сборку обновленного Kia Cerato наладят в мае. Когда седан доберется до России, пока неизвестно: на сегодняшний день доступна дореформенная модель, которую производят на мощностях «Автотора» в Калининграде и предлагают по цене от 1 289 900 до 1 639 900 рублей.