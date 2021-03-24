24 марта, 14:41

Шпионы раскрыли внешность обновленного Kia Cerato

Производство рестайлингового седана стартует в мае

Обновленный Kia Cerato © TheKoreanCarBlog
Мария Евдокимова
Kia Cerato четвертого поколения, выпускаемый с 2018 года, готовится к плановому обновлению. Его внешность уже рассекречена: TheKoreanCarBlog поделился шпионскими снимками рестайлингового седана, который впервые удалось сфотографировать без тяжелого камуфляжа.

Как отмечает издание, новинку удалось заснять во время съемок рекламного ролика в Южной Корее, где модель продается под индексом K3. Судя по фотографиям, дизайн Cerato пережил эволюционные изменения, характерные для середины жизненного цикла: он обзавелся иным бампером и получил другую решетку радиатора, которая соединилась с оптикой с новым наполнением.

На снимках также засветились 17-дюймовые колесные диски со свежим дизайном. Корму седана сфотографировать не удалось, но вероятно, что сзади обновление ограничится слегка подретушированным бампером и новой графикой фонарей.

Обновленный Kia Cerato

TheKoreanCarBlog

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По данным TheKoreanCarBlog, в салоне модели появится мультимедийная система с увеличенным с восьми до 10,25 дюйма экраном, а также полностью цифровая приборная панель. С обновлением Cerato получит и новый логотип южнокорейской марки, который дебютировал ранее на этой неделе на большом седане K8.

Более ранняя шпионская фотография Kia Cerato

TheKoreanCarBlog

Планирует ли Kia изменения моторной гаммы Cerato, пока неизвестно. По предварительным данным, в нее может войти новая 1,5-литровая «турбочетверка» G4LH-5, которую вскоре добавят в палитру семейства Ceed в России. В российской спецификации двигатель развивает 150 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента и работает на АИ-92. Также возможно появление интеллектуальной механической трансмиссии iMT (Intelligent Manual Transmission), которая сочетает преимущества автоматических и ручных коробок передач.

Сборку обновленного Kia Cerato наладят в мае. Когда седан доберется до России, пока неизвестно: на сегодняшний день доступна дореформенная модель, которую производят на мощностях «Автотора» в Калининграде и предлагают по цене от 1 289 900 до 1 639 900 рублей.

Источник: TheKoreanCarBlog