Kia представила большой полноприводный седан K8

Базовым агрегатом для Kia K8 станет обновленная версия 1,6-литровой «турбочетверки» T-GDI с непосредственным впрыском топлива. Более мощный вариант – 2,5-литровый мотор, развивающий 198 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента. Топовый 3,5-литровый агрегат Smartstream будет доступен в двух версиях: на бензине и на газе. Бензиновый мотор развивает 300 сил и 359 Нм момента, а двигатель на сжиженном пропане – 240 сил и 314 Нм.

Все моторы (кроме начального) работают в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Kia K8 с самым мощным мотором будет доступен с системой полного привода с муфтой на задней оси, а остальным положен передний привод. Как и К7, новинка получила независимую подвеску со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади.