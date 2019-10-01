Kia пересмотрела комплектации российских Cerato

После обновления все версии Cerato, кроме базовой, оснащаются восьмидюймовым дисплеем мультимедиасистемы с поддержкой «Яндекс.Навигатора» и голосового помощника «Алиса». Цена второй комплектации Luxe выросла на 30 тысяч рублей за счёт появления камеры заднего вида, а третье исполнение Prestige обзавелось электроприводами зеркал, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя, прибавив в цене 20 тысяч рублей.