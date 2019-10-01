Kia пересмотрела комплектации российских Cerato

После обновления все версии Cerato, кроме базовой, оснащаются восьмидюймовым дисплеем мультимедиасистемы с поддержкой «Яндекс.Навигатора» и голосового помощника «Алиса». Цена второй комплектации Luxe выросла на 30 тысяч рублей за счёт появления камеры заднего вида, а третье исполнение Prestige обзавелось электроприводами зеркал, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя, прибавив в цене 20 тысяч рублей.
Топ-версии GT Line получили слегка подретушированную внешность со спойлером на крышке багажника, чёрными зеркалами, красными вставками на «диффузоре» и радиаторной решётке. В салоне драйверские акценты проявляются в металлических накладках на педали, появлении подрулевых лепестков переключения скоростей и улучшенных передних креслах с развитой боковой поддержкой. Особенность исполнения GT Line+ — кожаный салон. Цены максимальных комплектаций выросли на 25 тысяч рублей.
Продажи обновлённых Cerato начались 1 октября. Гамма двигателей и трансмиссий не изменилась. Отныне цены на Cerato варьируются от 1 миллиона 135 тысяч рублей за базовую версию Comfort со 128-сильным двигателем 1.6 и шестиступенчатой «механикой» до 1 миллиона 470 тысяч рублей за 2,0-литровый 150-сильный седан версии GT Line+ с шестидиапазонным «автоматом».