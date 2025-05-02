Новый кроссвэн Kia на платформе Seltos: первые фото

Корейская марка готовится к дебюту недорогой трёхрядной модели

Новый кроссвэн Kia на платформе Seltos: первые фото. Индийский филиал компании подтвердил скорый дебют ещё одной модели. Теперь кроссвэнов Kia на платформе Seltos будет два: наряду с «бюджетным» Carens станут продавать «премиальный» Clavis. Дизайн в духе электромобилей серии EV не скрывает главного: новинка будет представлять собой рестайлинговый Carens с расширенным оснащением и проверенными агрегатами. Все подробности раскроют 8 мая.