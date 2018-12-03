Запас хода электрического Kia завысили по ошибке

По данным Autocar, внешняя компания выбрала неверную методику оценки, из-за чего Kia e-Niro проехал больше времени в городском цикле тестирования, что снизило общую скорость автомобиля и расход электроэнергии. Ранее заявленный запас хода для машин в 310 и 474 километров (с батареей емкостью 32,2 и 64 киловатт-часа соответственно) пришлось пересмотреть. Новые показатели — 288 и 453 километра.

После обнаружения ошибки и корректировки данных Kia вынуждена связаться с теми, кто уже заказал автомобиль и объяснить, почему и как сильно изменились показатели пробега. Также остается открытом вопрос, применялась ли ошибочная методология во время испытаний, например, Hyundai Kona.

В состав силовой установки Kia e-Niro входит электромотор мощностью 204 или 135 лошадиных сил. До 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,8 секунды. Батарею емкостью 64 киловатт-часа до 80 процентов можно зарядить за 54 минуты.

Первые поставки электрокаров европейским покупателям запланированы на начало следующего года.