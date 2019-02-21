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13:06

Kia привезет в Женеву стильный электрический шоу-кар

Дизайн прототипа должен рассказать об эмоциональном походе к электрификации

Компания Kia показала первое изображение электрического концепта, с помощью которого бренд расскажет об эмоциональном походе к электрификации. При взгляде на шоу-кар «учащается пульс», заявляет шеф-дизайнер Kia Motors Europe Грегори Гийом.
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Стиль концепта разработан европейским центром дизайна Kia во Франкфурте. Гийом объясняет, что автомобильный дизайн — это нечто захватывающее и ошеломляющее, и нет никаких причин менять подход к разработке стилистики только из-за того, что машина стала электрической.

На фотографии можно увидеть автомобиль с расширенными колесными арками, мускулистым капотом, светящиеся логотипом и необычной головной оптикой с окантовкой. Информации о силовой установке пока нет.

Помимо электрического шоу-кара, Kia покажет в Женеве вседорожную версию Kia Ceed — Xceed. Накануне компания опубликовала в Сети ранний эскиз новинки, но также не раскрыла никаких деталей о новинке.

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