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15:31

Kia сделает вседорожный Ceed

Новинку впервые показали на тизере

Французский автомобильный журнал L'Automobile Magazine опубликовал экскиз, на котором, предположительно, изображена вседорожная версия Kia Ceed — Xceed. Однако официального подтверждения от корейского производителя пока не поступало.

Тест нового Kia Ceed: с турбомотором и «роботом»!

На рисунке изображен хэтчбек со стилизованными под воздуховоды элементами в заднем бампере. Такие же были, например, на эскизе Kia Ceed нового поколения. Также сходство можно найти и с изображениями субкомпакта Stonic.

По предварительной информации, Kia XCeed дебютирует на автосалоне в Женеве. Ранее появлялась информации, что официальную презентацию новинки могут отложить до сентября, а саму машину показать летом этого года.

Kia Ceed третьего поколения дебютировал в феврале прошлого года. В семейство вошли хэтчбек, универсал и «шутинг-брейк» ProCeed.

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