Kia сделает вседорожный Ceed

На рисунке изображен хэтчбек со стилизованными под воздуховоды элементами в заднем бампере. Такие же были, например, на эскизе Kia Ceed нового поколения. Также сходство можно найти и с изображениями субкомпакта Stonic.

По предварительной информации, Kia XCeed дебютирует на автосалоне в Женеве. Ранее появлялась информации, что официальную презентацию новинки могут отложить до сентября, а саму машину показать летом этого года.

Kia Ceed третьего поколения дебютировал в феврале прошлого года. В семейство вошли хэтчбек, универсал и «шутинг-брейк» ProCeed.