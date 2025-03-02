Электрический аналог Kia Cerato: фото салона и характеристики

Kia EV4 может быть только с пружинной подвеской, передним приводом и 204-сильным электродвигателем. В базовой комплектации батарея на 58,3 киловатт-часа, что сулит запас хода 410-430 километров (WLTP) в зависимости от типа кузова. За доплату можно взять аккумулятор на 81,4 киловатт-часа: тогда автономность увеличится до 590-630 километров. Но даже быстрая зарядка не рекордная по скорости: с 10 до 80% можно подзарядиться не быстрее получаса.