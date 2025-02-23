Рейтинг электрокаров по скорости зарядки: Tesla уступила «китайцам»

Испытания проводились с оптимальной температурой тяговых батарей, сторонние системы не использовались, но для тестов задействовали фирменную зарядку Zeekr мощностью 600 кВт. Поэтому премиум-бренд Geely получил преимущество: новые электромобили этой марки заняли три из первых четырёх мест. Zeekr 7X зарядился с 5% до 90% за 14 минут 49 секунд, обновлённый Zeekr 009 — за 15:54, а Zeekr 007 — за 24:15. Между ними вклинился Li Auto Mega (15:54). Результат лучшей «Теслы» — Model Y — 35:26 и это только одиннадцатое место.