Kia готовит к выходу компактный спортивный электрокроссовер Kia EV2

Самая мощная GT-версия электромобиля, по предварительным данным, будет оснащена двумя электромоторами и полным приводом. Их пиковая мощность составит от 250 до 300 лошадиных сил. Такой кроссовер сможет разогнаться до 100 километров в час примерно за 5 секунд. Запас хода обеспечит тяговая никель-металлогидридная аккумуляторная батарея емкостью 55 киловатт-часов, позаимствованная у старшей модели EV3. На одной зарядке GT-версия EV2 сможет проехать до 435 километров.

Чтобы управляемость соответствовала мощной силовой установке, спортивную версию оснастят перенастроенным рулевым управлением и более эффективными тормозами. Вероятно, также будут изменены настройки подвески, которая получит многорычажную схему сзади.

Базовая версия EV2 будет иметь один электромотор на передней оси мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. Ее разгон до 100 километров в час займет около 7,5 секунд.