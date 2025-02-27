Kia EV2: бюджетный электрический кроссовер с салоном-трансформером

Продавать серийный Kia EV2 будут в Европе и «ряде других регионов». Больше подробностей появится после премьеры товарного кроссовера, а пока нет ни характеристик, ни данных об оснащении, ни тем более цен. Кстати, там же на EV Day 2025 корейцы показали готовые к запуску седан и хэтчбек EV4, а также минивэн PV5.