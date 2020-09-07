Kia и Hyundai отзывают более полумиллиона автомобилей

Ремонт потребовался 440 тысячам седанов Kia Optima 2013-2015 годов выпуска и кроссоверов Kia Sorento 2014-2015 годов, а также 151 тысячи кроссоверов Hyundai Santa Fe, произведенных в период с 2013 по 2015 год. Автопроизводители предупредили, что тормозная жидкость протекает внутри гидроблока антиблокировочной системы, что может вызвать короткие замыкание и привести к пожару. Известно как минимум о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и восьми – на Kia.

Отзыв автомобилей Kia стартует в США с 15 октября, а Hyundai – с 23 октября. Ремонт будет выполнен бесплатно для автовладельцев, все расходы компании берут на себя.

Для Hyundai и Kia это не первый масштабный отзыв за последнее время. Например, в конце 2019 года ремонт потребовался 642 272 автомобилям в Южной Корее. Тогда машины направили в сервисы из-за проблем с мотором и сбоя одной из систем пассивной безопасности.