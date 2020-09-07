11:54

Kia и Hyundai отзывают более полумиллиона автомобилей

Водителям не рекомендуют ездить на Kia Optima, Sorento и Hyundai Santa Fe, пока их не отремонтируют

Hyundai Santa Fe 2012-2016
Лиза Будрина
Hyundai и Kia объявили об отзыве более полумиллиона экземпляров Kia Optima и Sorento, а также Hyundai Santa Fe, которые были проданы в США. Причиной масштабной кампании стала вероятность утечки тормозной жидкости, что может привезти к возгоранию двигателя. Водителям рекомендуют воздержаться от эксплуатации машин до ремонта.

Ремонт потребовался 440 тысячам седанов Kia Optima 2013-2015 годов выпуска и кроссоверов Kia Sorento 2014-2015 годов, а также 151 тысячи кроссоверов Hyundai Santa Fe, произведенных в период с 2013 по 2015 год. Автопроизводители предупредили, что тормозная жидкость протекает внутри гидроблока антиблокировочной системы, что может вызвать короткие замыкание и привести к пожару. Известно как минимум о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и восьми на Kia.

Отзыв автомобилей Kia стартует в США с 15 октября, а Hyundai с 23 октября. Ремонт будет выполнен бесплатно для автовладельцев, все расходы компании берут на себя.

Для Hyundai и Kia это не первый масштабный отзыв за последнее время. Например, в конце 2019 года ремонт потребовался 642 272 автомобилям в Южной Корее. Тогда машины направили в сервисы из-за проблем с мотором и сбоя одной из систем пассивной безопасности.

А незадолго до этого в Канаде отозвали более 300 тысяч автомобилей Kia и Hyundai, укомплектованных турбомоторами 2.4 и 2.0. Кампания затронула Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новые Kia Optima, Sorento и Sportage.

Источник: Car and Driver