Kia исправит то, что водители больше всего ненавидят в современных автомобилях

Как заявил заявил глава отдела дизайна интерьера компании Kia Йохен Паэсен, это касается будущих моделей компании. Цель, как он объяснил, — не новизна ради новизны, а удобство использования.

Для решения задачи Kia представила новую систему Pleos Connect. Ее ключевая особенность — сочетание большого сенсорного экрана с отдельным рядом физических клавиш.

Эта конструкция призвана устранить неудобства нынешней панели управления в автомобилях Kia, где за климат-контроль и аудиосистему отвечает один общий блок, требующий постоянного переключения режимов.

Подобный подход особенно важен для глобального бренда, поскольку предпочтения водителей относительно управления в разных странах могут существенно различаться.

