Kia заявила о превосходстве K5 GT над BMW 330i

Переднеприводный Kia K5 GT мощнее заднеприводного BMW 330i: первый комплектуется 2,5-литровым турбомотором мощностью 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента, в то время как «турбочетвёрка» 2.0 на 330i выдаёт 255 сил и 398 Нм момента. «На бумаге» баварский седан быстрее корейского: на разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) они тратят 5,6 и 5,8 секунды соответственно.

Диктор за кадром сравнивает модели по управляемости на сухом и влажном покрытии, а также по разгону на сухом асфальте, и озвучивает данные AMCI: BMW 330i по этим показателям проигрывает Kia K5 GT. Якобы поэтому водителям последнего «приходится соревноваться друг с другом».