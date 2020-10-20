Kia заявила о превосходстве K5 GT над BMW 330i

Переднеприводный Kia K5 GT мощнее заднеприводного BMW 330i: первый комплектуется 2,5-литровым турбомотором мощностью 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента, в то время как «турбочетвёрка» 2.0 на 330i выдаёт 255 сил и 398 Нм момента. «На бумаге» баварский седан быстрее корейского: на разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) они тратят 5,6 и 5,8 секунды соответственно.
Диктор за кадром сравнивает модели по управляемости на сухом и влажном покрытии, а также по разгону на сухом асфальте, и озвучивает данные AMCI: BMW 330i по этим показателям проигрывает Kia K5 GT. Якобы поэтому водителям последнего «приходится соревноваться друг с другом».
Видео: Kia Motors America
Kia K5 GT дебютировал в июле этого года. Его оснастили «турбочетвёркой» T-GDI, которая работает в тандеме с восьмиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Полноприводная трансмиссия с электрогидравлической муфтой подключения задней оси доступна в качестве опции. K5 GT на 1,6 секунды быстрее разгоняется до «сотни», чем Optima GT, которая комплектовалась 245-сильным двигателем.
В России с осени продаётся обычный Kia K5 с атмосферным мотором 2.0 MPI, который выдаёт 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы доступен новый 2,5-литровый мотор мощностью 194 лошадиные силы и 246 Нм момента. В первом случае агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом», во втором — с восьмидиапазонным. Привод — исключительно передний.