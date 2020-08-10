Объявлены российские цены на новый Kia K5

«Базовый» Kia K5 получит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. Оснащение модификации Classic, помимо прочего, будет включать светодиодную оптику, 16-дюймовые колесные диски, набор систем активной безопасности, а также систему выбора режимов движения и бортовой компьютер с 4,2-дюймовым экраном. Стоимость начального исполнения — 1 489 000 рублей.

Комплектация Comfort отличится светодиодными противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, а также камерой заднего вида и мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем. Цена такого автомобиля составит уже 1 609 900 рублей.