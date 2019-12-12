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17:28

Kia придумала новый логотип

Схожее начертание марка использовала на концепте Imagine by Kia

Алексей Носаченко
В базе корейской службы по правам интеллектуальной собственности (KIPRIS) появились изображения нового начертания логотипа Kia. Такое же южнокорейская марка использовала на женевском концепте Imagine by Kia весной этого года.

Согласно информации из базы KIPRIS, в июле и ноябре 2019 года Kia направила несколько запросов на регистрацию нового товарного знака. Все они представляют слитное написание имени бренда более современным шрифтом. Похожий логотип использовали на концепте Imagine by Kia весной. Причем начертания на руле и кузове слегка отличались.

Концепт Imagine by Kia

Пока не ясно, будет ли Kia использовать новый логотип во всех будущих моделях или он достанется только электромобилям. Сам по себе Imagine by Kia не имеет серийной перспективы, однако отдельные решения, в том числе фирменный знак, компания могла бы перенести на товарные автомобили. Никакой официальной информации насчет подобных планов пока нет.

Нынешний логотип Kia появился в 2004 году. Само название бренда состоит из иероглифа ki (起), означающего «зарождение», и A (亞), символизирующего Восток, то есть Азию. Компания основана в 1944 году и сначала выпускала велосипеды. Потом были лицензионные мотоциклы Honda (1957), грузовички Mazda (1962) и, наконец, автомобили (1974).