Kia придумала новый логотип

Пока не ясно, будет ли Kia использовать новый логотип во всех будущих моделях или он достанется только электромобилям. Сам по себе Imagine by Kia не имеет серийной перспективы, однако отдельные решения, в том числе фирменный знак, компания могла бы перенести на товарные автомобили. Никакой официальной информации насчет подобных планов пока нет.