Kia придумала новый логотип

Согласно информации из базы KIPRIS, в июле и ноябре 2019 года Kia направила несколько запросов на регистрацию нового товарного знака. Все они представляют слитное написание имени бренда более современным шрифтом. Похожий логотип использовали на концепте Imagine by Kia весной. Причем начертания на руле и кузове слегка отличались.
Пока не ясно, будет ли Kia использовать новый логотип во всех будущих моделях или он достанется только электромобилям. Сам по себе Imagine by Kia не имеет серийной перспективы, однако отдельные решения, в том числе фирменный знак, компания могла бы перенести на товарные автомобили. Никакой официальной информации насчет подобных планов пока нет.
Нынешний логотип Kia появился в 2004 году. Само название бренда состоит из иероглифа ki (起), означающего «зарождение», и A (亞), символизирующего Восток, то есть Азию. Компания основана в 1944 году и сначала выпускала велосипеды. Потом были лицензионные мотоциклы Honda (1957), грузовички Mazda (1962) и, наконец, автомобили (1974).