В России сертифицировали большой внедорожник Kia

Рестайлинговый Movahe уже появился в Южной Корее – там внедорожник комплектуется 260-сильным дизельным двигателем и доступен не только в семи-, но и в шестиместном исполнении. Кроме того, Mohave обзавелся системой выбора режима движения: предусмотрены три «ездовых» варианта (комфортный, экономичный, спортивный) и три для офф-роуда (песок, грязь или снег). Обновленную версию можно узнать по дизайну экстерьера в стиле концепта Mohave Masterpiece и совершенно новому интерьеру.