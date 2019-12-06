В России сертифицировали большой внедорожник Kia

Рестайлинговый Movahe уже появился в Южной Корее – там внедорожник комплектуется 260-сильным дизельным двигателем и доступен не только в семи-, но и в шестиместном исполнении. Кроме того, Mohave обзавелся системой выбора режима движения: предусмотрены три «ездовых» варианта (комфортный, экономичный, спортивный) и три для офф-роуда (песок, грязь или снег). Обновленную версию можно узнать по дизайну экстерьера в стиле концепта Mohave Masterpiece и совершенно новому интерьеру.
После модернизации салон стал выглядеть премиальнее. Например, на передней панели появились декоративные деревянные вставки, а в топовых исполнениях доступна цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Диагональ экрана мультимедийной системы увеличилась с восьми до 12,3 дюйма.
Movahe обзавелся адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы и ассистентом предотвращения фронтальных столкновений, а также системой мониторинга «слепых» зон.
Цены на внедорожник 2020 года на домашнем рынке стартуют от 47 миллионов вон (2,6 миллиона рублей). В России же дорестайлинговая версия стоит от 2,4 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», с января по ноябрь 2019 года в стране продали 781 экземпляр Kia Mohave, в том числе 92 внедорожника в прошлом месяце.