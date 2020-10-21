Новый Kia Mohave в России: объявлены цены и комплектации

Новый Mohave для России заявлен с безальтернативным дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра, который выдаёт 249 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента. Мотор работает в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси.
На выбор предложат три комплектации: Luxe, Prestige и Premuim. Стандартно внедорожник оснащается светодиодной оптикой, а за безопасность отвечают фронтальные и боковые передние подушки, боковые шторки по все длине салона и коленная подушка водителя. В числе электронных ассистентов – система помощи при старте на подъёме.
Kia
Также штатно устанавливаются система бесключевого доступа, передние и задние датчики парковки, датчики света и дождя, круиз-контроль, камера заднего вида и двухзонная система климат-контроля.
Ниже в таблице приведены цены и комплектации нового Kia Mohave.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Luxe
|3 099 900
|Prestige
|3 259 900
|Premium
|3 559 900
Вне зависимости от уровня исполнения Mohave получил пакет «Теплые опции». Он включает подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, передних и задних сидений, рулевого колеса, а также электропривод и систему обогрева наружных зеркал заднего вида.
Kia
В комплектации Prestige внедорожник дополнительно оснащается вентиляцией водительского и переднего пассажирского сиденья, панелью беспроводной зарядки для смартфона, системой предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, системой предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и системой безопасного выхода.
Вместе с тем начиная с комплектации Prestige новый Mohave оборудован самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения задней оси.
Kia
В топовом исполнении Premium список оборудования включает 20-дюймовые диски, люк на крыше, кресла с отделкой кожей Nappa, полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, систему кругового обзора с четырьмя камерами и проекционный дисплей, а также интеллектуальный круиз-контроль с функцией временной остановки и возобновления движения.
Новый Mohave обзавелся модернизированной электронной системой управления полным приводом с несколькими режимами работы для движения по грязи, песку и снегу. Из других технических нововведений – новый рулевой механизм с электроусилителем на рейке, как у других моделей марки.
Сборку Kia Mohave наладили на калининградском заводе «Автотор». Внедорожники сходят с конвейера с 30 сентября.