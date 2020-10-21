Новый Kia Mohave в России: объявлены цены и комплектации

Новый Mohave для России заявлен с безальтернативным дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра, который выдаёт 249 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента. Мотор работает в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси.

На выбор предложат три комплектации: Luxe, Prestige и Premuim. Стандартно внедорожник оснащается светодиодной оптикой, а за безопасность отвечают фронтальные и боковые передние подушки, боковые шторки по все длине салона и коленная подушка водителя. В числе электронных ассистентов – система помощи при старте на подъёме.