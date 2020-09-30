В России начали собирать большой внедорожник Kia Mohave

В России рамный внедорожник Mohave комплектуется дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра и мощностью 249 лошадиных сил, восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.
Одобрение типа транспортного средства на модель было выдано ещё в феврале этого года: в документе внедорожник заявлен с посадочной формулой 2+2+2 и в семиместном исполнении с конфигурацией 2+3+2.
Kia
Для Mohave предусмотрена система выбора режима движения с тремя дорожными профилями (комфортный, экономичный, спортивный) и тремя для офф-роуда (песок, грязь или снег). В список оснащения также входят 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, круиз-контроль, система контроля полосы и ассистент предотвращения фронтальных столкновений, плюс система мониторинга «слепых» зон.
Mohave предыдущего поколения до сих пор присутствует на российском сайте марки – цены на него начинаются от трёх миллионов рублей. По собственной информации «Мотора», за восемь месяцев 2020 года модель была продана в количестве 400 экземпляров.