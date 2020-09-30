В России начали собирать большой внедорожник Kia Mohave

В России рамный внедорожник Mohave комплектуется дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра и мощностью 249 лошадиных сил, восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

Одобрение типа транспортного средства на модель было выдано ещё в феврале этого года: в документе внедорожник заявлен с посадочной формулой 2+2+2 и в семиместном исполнении с конфигурацией 2+3+2.