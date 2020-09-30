11:07

В России начали собирать большой внедорожник Kia Mohave

Производство налажено на заводе «Автотор» в Калининграде

Kia Mohave на заводе «Автотор» в Калининграде © Kia
Лиза Будрина
На калининградском заводе «Автотор» начался выпуск большого внедорожника Kia Mohave нового поколения. Первые автомобили российский сборки появятся у дилеров в четвертом квартале 2020 года, цены станут известны ближе к старту продаж.

В России рамный внедорожник Mohave комплектуется дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра и мощностью 249 лошадиных сил, восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

Одобрение типа транспортного средства на модель было выдано ещё в феврале этого года: в документе внедорожник заявлен с посадочной формулой 2+2+2 и в семиместном исполнении с конфигурацией 2+3+2.

Kia Mohave на конвейере завода «Автотор» в Калининграде

Kia

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Для Mohave предусмотрена система выбора режима движения с тремя дорожными профилями (комфортный, экономичный, спортивный) и тремя для офф-роуда (песок, грязь или снег). В список оснащения также входят 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, круиз-контроль, система контроля полосы и ассистент предотвращения фронтальных столкновений, плюс система мониторинга «слепых» зон.

Mohave предыдущего поколения до сих пор присутствует на российском сайте марки цены на него начинаются от трёх миллионов рублей. По собственной информации «Мотора», за восемь месяцев 2020 года модель была продана в количестве 400 экземпляров.

Источник: Kia