Что рисует дизайнер Kia в свободное время?

Можно было бы предположить, что корпоративные правила запрещают дизайнерам рисовать и выкладывать автомобили других марок на своих личных страницах. Но всё как раз наоборот: едва ли Себестьен когда-либо опубликует в Инстаграме хоть один эскиз Kia. Исключение — официальные скетчи, вошедшие в пресс-кит модели. Например, вот новый кросс-хэтч XCeed.