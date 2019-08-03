Что рисует дизайнер Kia в свободное время?

Напомним, каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. В прошлый раз мы заглянули на страничку дизайнера Bentley, а теперь предлагаем посмотреть, что рисует его коллега из Kia не на работе, а для себя. В Инстаграме Себестьен обитает под ником marcell_sebestyen.
Можно было бы предположить, что корпоративные правила запрещают дизайнерам рисовать и выкладывать автомобили других марок на своих личных страницах. Но всё как раз наоборот: едва ли Себестьен когда-либо опубликует в Инстаграме хоть один эскиз Kia. Исключение — официальные скетчи, вошедшие в пресс-кит модели. Например, вот новый кросс-хэтч XCeed.
За пределами этих официально одобренных работ на страничке дизайнера — плоды его собственного вкуса, фантазии и личных предпочтений. Есть даже довольно футуристичные кроссовки. Но автомобилей больше всего. Например, вот Maserati MC12.
А так Себестьен представляет самопилотируемый Dodge Charger Daytona 2061 года, созданный после глобальной катастрофы.
А это изображение классического купе Mercedes-Benz C124 сделано в 2014 году, и оно очень напоминает технику русского художника Ивана Пашенцева, о котором мы тоже рассказывали.
А это — изображение из дипломной работы дизайнера 2015 года. Темой был автономный Mercedes-Benz с активной аэродинамикой.
Дизайнерское перосмысление легендарного болида Mazda 787B, выигравшего 24-часовую гонку Americal Le Mans.
Аккуратный бигфут из Chevrolet Corvette C3. Во-первых, это красиво...
Этот суровый Санта-Клаус приезжает ко взрослым. И только к тем, кто вел себя плохо.
Porsche 911 в стиле японской мастерской RAUH-Welt Begriff
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