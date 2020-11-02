В России стартовали продажи нового Kia Mohave

Семиместный Mohave – самый большой внедорожник в модельной линейке Kia. В длину он достигает 4930 миллиметров, в ширину – 1920 миллиметров, в высоту – 1790 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2895 миллиметров. Дорожный просвет равен 217 миллиметрам, а объём багажника – 350 литров.

В России Mohave доступен с трёхлитровым дизельным мотором V6 мощностью 249 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента. Он сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси. С такой силовой установкой внедорожник набирает первую «сотню» за 8,7 секунды и расходует в комбинированном режиме 9,9 литра на 100 километров пути.