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18 декабря, 15:30

Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом

На капоте машины приклеен шильдик со слитным написанием названия марки

Логотип на руле концепт-кара Kia Imagine © Kia
Лиза Будрина
Компания Kia начала устанавливать шильдики с новым логотипом на серийные модели – они появились на руле и капоте. Подтверждением этого служат фотографии, опубликованные на портале Clien. Ранее такое же написание названия бренда использовалось для концепт-кара Imagine.

Изначально была озвучена версия о том, что новый логотип предназначен для электромобилей Kia, однако на шпионских фотографиях запечатлена машина с двигателем внутреннего сгорания, о чем свидетельствует наличие радиаторной решетки.

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Фото: clien.net

В самой компании пока официально не объявили о планах по смене логотипа. Не было информации и о появлении серийной версии шоу-кара Imagine, дебютировавшего весной на автосалоне в Женеве.

Особенностью этого концепта, помимо иных шильдиков, стало оформление передней панели: на ней в ряд установлен 21 дисплей. В Kia это дизайнерское решение назвали «шуточным ответным ударом тем маркам, которые в угоду моде стремятся увеличивать дисплеи мультимедийных систем».

Источник: clien.net