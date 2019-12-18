Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом

18 декабря, 15:30
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Компания Kia начала устанавливать шильдики с новым логотипом на серийные модели – они появились на руле и капоте. Подтверждением этого служат фотографии, опубликованные на портале Clien. Ранее такое же написание названия бренда использовалось для концепт-кара Imagine.
Изначально была озвучена версия о том, что новый логотип предназначен для электромобилей Kia, однако на шпионских фотографиях запечатлена машина с двигателем внутреннего сгорания, о чем свидетельствует наличие радиаторной решетки.
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Фото: clien.net
В самой компании пока официально не объявили о планах по смене логотипа. Не было информации и о появлении серийной версии шоу-кара Imagine, дебютировавшего весной на автосалоне в Женеве.
Особенностью этого концепта, помимо иных шильдиков, стало оформление передней панели: на ней в ряд установлен 21 дисплей. В Kia это дизайнерское решение назвали «шуточным ответным ударом тем маркам, которые в угоду моде стремятся увеличивать дисплеи мультимедийных систем».