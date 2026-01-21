Kia обновила компактный кроссовер Niro

Основные изменения коснулись внешнего вида. Передняя часть стала лаконичнее и выполнена в фирменном стиле Opposites United. Фары получили новую форму и светодиодную графику Star Map, а боковины лишились контрастных задних стоек. Задняя часть также претерпела изменения: появились уменьшенные фонари, соединенные черной планкой, новый багажник без штамповки под номер и модифицированный бампер с меньшим количеством декора. В список обновлений вошли и новые 18-дюймовые колёсные диски.

В салоне установлен обновленный руль, аналогичный рулю новейших моделей Kia. Приборная панель теперь представляет собой открытый блок из двух 12,3-дюймовых экранов. Конструкция воздуховодов и блока климат-контроля осталась прежней, но изменились отделочные материалы и декоративные накладки.

На опубликованных фото заметна шильдка HEV, указывающая на гибридную версию. Текущее поколение Niro доступно с тремя типами силовых установок: гибридной HEV (1,6-литровый двигатель и электромотор, суммарная мощность 141 л.с.), подзаряжаемой гибридной PHEV (аналогичный ДВС и более мощный электромотор, 183 л.с., запас хода на электротяге до 65 км) и полностью электрической EV (электромотор мощностью 204 л.с., запас хода до 463 км по циклу WLTP).

Ожидается, что подробные технические характеристики и цены на обновленный Kia Niro станут известны в марте, когда начнутся официальные продажи модели.

