В фирменном каталоге Kia впервые появился аксессуар из океанского пластика

Кроме того, Kia присоединилась к глобальной инициативе Blue Carbon, цель которой — восстановление и сохранение прибрежных зон и океанических экосистем. Свое название программа получила от «голубого углерода»: он «связывается» в пластах обычных и макроводорослей, мангровых зарослях и в солончаках, а следовательно, не попадает в атмосферу. В первую очередь Kia намерена защитить прибрежные марши у себя на родине, для чего заручится поддержкой Министерства рыболовства и океанов Кореи.