Восьмиместный кроссовер Kia подготовили для экстремального бездорожья

В начале сентября на показе модельера Брандона Максуэлла в рамках New York Fashion Week Kia показала «фермерскую» версию Telluride, вдохновением для которой стала атмосфера сельского Техаса. Особенностью кроссовера стал интерьер с декоративными элементами из натурального дерева и отделкой кожей, которая также используется на внешних ручках дверей и корпусах боковых зеркал.