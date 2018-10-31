Восьмиместный кроссовер Kia подготовили для экстремального бездорожья

Telluride Horizon Roamer предназначен для трейлов. Кроссовер получил защиту днища, передней части кузова, шноркель, лифт-комплект подвески, диски Black Rhino, обутые в 32-дюймовые покрышки, блок вспомогательного освещения и экспедиционный багажник. Telluride Cadet Leader по оснащению похож на Horizon Roamer, но дополнительно оборудован поисковыми фарами и двумя контейнерами Rotopak для транспортировки мелких вещей и аксессуаров.
Telluride Desert Drifter, предназначенный для поездок по пустыне, также получил контейнеры Rotopak, защиту передней части кузова и днища, прямоточный глушитель, 32-дюймовые покрышки Milestar Patagonia Mud Terrain и блок светодиодного освещения. Последний концепт Telluride Baja Glider, вдохновением для которого стали гоночные внедорожники, оснастили силовым бампером с защитной металлической пластиной, дополнительным освещением и внедорожными покрышками.
В начале сентября на показе модельера Брандона Максуэлла в рамках New York Fashion Week Kia показала «фермерскую» версию Telluride, вдохновением для которой стала атмосфера сельского Техаса. Особенностью кроссовера стал интерьер с декоративными элементами из натурального дерева и отделкой кожей, которая также используется на внешних ручках дверей и корпусах боковых зеркал.