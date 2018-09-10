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12:02

Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе

В рамках New York Fashion Week дебютировал восьмиместный Telluride

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Новый восьмиместный кроссовер Kia дебютировал на показе модельера Брандона Максуэлла в рамках New York Fashion Week. Модель под названием Telluride представили в виде «фермерской» версии, вдохновением для которой стала атмосфера сельского Техаса. Официальная презентация новинки состоится в январе 2019 года на североамериканском международном автосалоне.

Особенностью представленной на показе машины стал интерьер с декоративными элементами из натурального дерева и отделкой кожей, которая также используется на внешних ручках дверей и корпусах боковых зеркал. Помимо этого, Telluride оснастили защитой порогов и бамперов, лебедкой, шноркелем, креплением для запасного колеса и «экспедиционным» багажником.

Последний изготовили из дерева и алюминия. Кроссовер укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками, а багажный отсек отделали металлом и кожей.

По предварительной информации, Kia Telluride будет оснащаться V-образной «шестеркой» от седана Quoris, а также двухлитровой «турбочетверкой», отдача которой, вероятно, составит 238 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента.

Старт продаж модели в США запланирован на начало 2019 года.

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