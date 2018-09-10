Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе

По предварительной информации, Kia Telluride будет оснащаться V-образной «шестеркой» от седана Quoris, а также двухлитровой «турбочетверкой», отдача которой, вероятно, составит 238 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента.

Старт продаж модели в США запланирован на начало 2019 года.