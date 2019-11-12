Kia полностью раскрыла внешность новой Optima

Отныне Kia позиционирует «Оптиму» как «седан в стиле фастбек» — из-за сильно заваленной задней стойки и короткого багажника. Несмотря на динамичный силуэт, по размерам новинка больше предшественника: длина новой «Оптимы» — 4905 миллиметров, на 20 миллиметров больше Camry в кузове XV70, колёсная база — 2850 миллиметров, на 25 миллиметров больше, чем у японского конкурента. Под стать габаритам и колёса: клиентам предложат широкий выбор колёсных дисков с обновлённым рисунком диаметром от 16 до 19 дюймов.
Шпионские снимки, засвеченные в начале месяца, оказались достоверны: Optima пятого поколения обзавелась диодной оптикой сложной формы, агрессивными воздухозаборниками переднего бампера и рельефным капотом. О смене дизайнерской концепции свидетельствует тот факт, что новое оформление передней части в компании называют «маской тигра», тогда как стиль предшественника называли «улыбкой тигра».
Фото: Kia
Официальных фотографий интерьера новой «Оптимы» пока нет. Судя по тизеру, фастбеку достанется информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном в составе передней панели, причём управление климатом будет организовано с помощью тачскринов. Традиционный селектор выбора режимов трансмиссии уступит место шайбе.
Официальный тизер интерьера новой Kia Optima
О технической начинке новой «Оптимы» известно немного: ожидается, что одна из версий седана получит 2,5-литровый 286-сильный турбомотор семейства Theta3, который будет сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом. Вероятно, базовым силовым агрегатом для местного рынка будет наддувная «четвёрка» T-GDI объёмом 1,6 литра и мощностью около 180 лошадиных сил. Такой мотор будет сочетаться с новым восьмидиапазонным «автоматом» собственной разработки. Битопливная и гибридная модификация останутся в гамме, а с атмосферными двигателями 2.0 и 2.4 седан попрощается.
Окончательно рассекретить «Оптиму» Kia планирует до конца года. В декабре новинка поступит в продажу в Южной Корее, а в первой половине 2020 года состоится «глобальный» дебют. В Россию Optima пятого поколения прибудет ближе к лету следующего года, однако для нашего рынка Kia наверняка оставит старые силовые агрегаты.