Kia полностью раскрыла внешность новой Optima

Отныне Kia позиционирует «Оптиму» как «седан в стиле фастбек» — из-за сильно заваленной задней стойки и короткого багажника. Несмотря на динамичный силуэт, по размерам новинка больше предшественника: длина новой «Оптимы» — 4905 миллиметров, на 20 миллиметров больше Camry в кузове XV70, колёсная база — 2850 миллиметров, на 25 миллиметров больше, чем у японского конкурента. Под стать габаритам и колёса: клиентам предложат широкий выбор колёсных дисков с обновлённым рисунком диаметром от 16 до 19 дюймов.

Шпионские снимки, засвеченные в начале месяца, оказались достоверны: Optima пятого поколения обзавелась диодной оптикой сложной формы, агрессивными воздухозаборниками переднего бампера и рельефным капотом. О смене дизайнерской концепции свидетельствует тот факт, что новое оформление передней части в компании называют «маской тигра», тогда как стиль предшественника называли «улыбкой тигра».