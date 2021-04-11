Новую Kia Optima поймали на фотосессии без камуфляжа

Экстерьером новая Optima напоминает Stinger: сходство проявляется в дизайне фонарей и оформлении задней стойки. Спортивные акценты седана пятого поколения подчёркивают пара трапецевидных патрубков выхлопной системы, развитый диффузор и низкопрофильные шины. Снимок передней части кузова засветился на китайских сайтах: «тигровая» радиаторная решётка сечением схожа с моделями Maserati.
О технической начинке новой «Оптимы» известно немного: ожидается, что седан получит 2,5-литровый 286-сильный турбомотор семейства Theta3, который будет сочетаться с 8-диапазонным «роботом». Вероятно, базовым силовым агрегатом будет наддувная «четвёрка» объёмом 1,6 литра и мощностью около 180 лошадиных сил. Такой мотор будет сочетаться с новым 8-ступенчатым классическим «автоматом» собственной разработки. Атмосферные двигатели 2.0 и 2.4 уйдут в отставку. Не исключено появление модификации с полным приводом.
Интерьер новой Optima на официальном тизере Kia
Интерьер бизнес-седана будет сильно изменён: Optima получит информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном в составе передней панели, причём управление климатом будет организовано с помощью сенсорных клавиш.
Инсайдеры утверждают, что премьера Kia Optima для местного рынка состоится в декабре. В таком случае продажи модели в Южной Корее могут начаться в начале 2020 года. В России новая Optima вряд ли появится быстро, ведь производство нынешней модели организовано на калининградском заводе «Автотор». Цены на седан текущего поколения стартуют с отметки 1,35 миллиона рублей.