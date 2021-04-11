Новую Kia Optima поймали на фотосессии без камуфляжа

О технической начинке новой «Оптимы» известно немного: ожидается, что седан получит 2,5-литровый 286-сильный турбомотор семейства Theta3, который будет сочетаться с 8-диапазонным «роботом». Вероятно, базовым силовым агрегатом будет наддувная «четвёрка» объёмом 1,6 литра и мощностью около 180 лошадиных сил. Такой мотор будет сочетаться с новым 8-ступенчатым классическим «автоматом» собственной разработки. Атмосферные двигатели 2.0 и 2.4 уйдут в отставку. Не исключено появление модификации с полным приводом.