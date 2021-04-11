Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:59

Новую Kia Optima поймали на фотосессии без камуфляжа

Модель пятого поколения попала в объектив корейских фотошпионов

© bobaedream.co.kr
Работы над новым седаном Kia Optima практически завершены: автомобиль запечатлели в Южной Корее во время рекламной съёмки. Седан пятого поколения обзаведётся спортивным силуэтом с покатой крышей, задней оптикой, соединённой полосой стоп-сигнала и получит агрессивную решётку радиатора в стилистике Maserati.

Экстерьером новая Optima напоминает Stinger: сходство проявляется в дизайне фонарей и оформлении задней стойки. Спортивные акценты седана пятого поколения подчёркивают пара трапецевидных патрубков выхлопной системы, развитый диффузор и низкопрофильные шины. Снимок передней части кузова засветился на китайских сайтах: «тигровая» радиаторная решётка сечением схожа с моделями Maserati.

>
Reload
1 / 3

О технической начинке новой «Оптимы» известно немного: ожидается, что седан получит 2,5-литровый 286-сильный турбомотор семейства Theta3, который будет сочетаться с 8-диапазонным «роботом». Вероятно, базовым силовым агрегатом будет наддувная «четвёрка» объёмом 1,6 литра и мощностью около 180 лошадиных сил. Такой мотор будет сочетаться с новым 8-ступенчатым классическим «автоматом» собственной разработки. Атмосферные двигатели 2.0 и 2.4 уйдут в отставку. Не исключено появление модификации с полным приводом.

Интерьер новой Optima на официальном тизере Kia

Интерьер бизнес-седана будет сильно изменён: Optima получит информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном в составе передней панели, причём управление климатом будет организовано с помощью сенсорных клавиш.

Инсайдеры утверждают, что премьера Kia Optima для местного рынка состоится в декабре. В таком случае продажи модели в Южной Корее могут начаться в начале 2020 года. В России новая Optima вряд ли появится быстро, ведь производство нынешней модели организовано на калининградском заводе «Автотор». Цены на седан текущего поколения стартуют с отметки 1,35 миллиона рублей.