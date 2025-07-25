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Опубликовано 25 июля 2025, 14:43
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В России отзывают почти 80 тысяч Kia Sportage

Дефект обнаружили на машинах, реализованных с 2010 по 2015 год
Почти 80 тысяч Kia попали под отзыв в России. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало акцию, которая затрагивает 79 884 автомобиля Kia Sportage. Речь идет о машинах, выпущенных заводом Kia Slovakia и проданных в России с 2010 по 2015 год. Отзыв проводит ООО «Киа Россия и СНГ». Отмечается, что он добровольный: то есть, его инициирует сам изготовитель, а не регулирующий орган, так как риск не превышает допустимый уровень.
Kia Sportage
Kia Sportage
© Kia
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Причина отзыва — необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях Sportage с целью снижения номинала для лучшей защиты цепи. Помимо блока, в сервисных центрах заменят крышки блока предохранителей.

Работы, как обычно, будут проведены бесплатно для владельцев. Их проинформируют по e-mail либо по телефону.

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Проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверившись со списком VIN-номеров на сайте ведомства.

Это уже не первый отзыв российских Kia, объявленный этим летом. В начале июня Росстандарт объявил кампанию, затронувшую более 55 тысяч старых Sorento, Soul и Cerato. Причиной послужил риск короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.