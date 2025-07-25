В России отзывают почти 80 тысяч Kia Sportage

Дефект обнаружили на машинах, реализованных с 2010 по 2015 год

Почти 80 тысяч Kia попали под отзыв в России. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало акцию, которая затрагивает 79 884 автомобиля Kia Sportage. Речь идет о машинах, выпущенных заводом Kia Slovakia и проданных в России с 2010 по 2015 год. Отзыв проводит ООО «Киа Россия и СНГ». Отмечается, что он добровольный: то есть, его инициирует сам изготовитель, а не регулирующий орган, так как риск не превышает допустимый уровень.