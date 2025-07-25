В России отзывают почти 80 тысяч Kia Sportage

В России отзывают почти 80 тысяч Kia SportageДефект обнаружили на машинах, реализованных с 2010 по 2015 год
Причина отзыва — необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях Sportage с целью снижения номинала для лучшей защиты цепи. Помимо блока, в сервисных центрах заменят крышки блока предохранителей.
Работы, как обычно, будут проведены бесплатно для владельцев. Их проинформируют по e-mail либо по телефону.
Проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверившись со списком VIN-номеров на сайте ведомства.
Это уже не первый отзыв российских Kia, объявленный этим летом. В начале июня Росстандарт объявил кампанию, затронувшую более 55 тысяч старых Sorento, Soul и Cerato. Причиной послужил риск короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.