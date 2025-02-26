Американским Kia Soul и Seltos грозит замена двигателя из-за обнаруженного дефекта

О проблеме Kia узнала еще в начале осени прошлого года. К настоящему моменту известно более чем о 400 инцидентах, которые произошли с Soul и Seltos из-за выявленной проблемы. В большинстве случаев двигатель машин выходил из строя, еще в четырех ситуациях произошло возгорание из-за утечки масла.

В рамках отзывной кампании, инициированной Kia и Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, на автомобилях проверят и, при необходимости, занят двигатель. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет проведен бесплатно для владельцев.