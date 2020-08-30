13:13

Видео: краш-тест Kia Seltos на скорости 64 километра в час

Пассивную безопасность Kia Seltos проверили по американской методике

© Скрин видео, YouTube-канал IIHS
Сергей Ильин
Национальный институт дорожной безопасности США (IIHS) провел серию краш-тестов Kia Seltos. Эксперты высоко оценили пассивную и активную безопасность корейского кроссовера по итогам десятка испытаний, но раскритиковали оптику Kia Seltos — фары головного света были признаны неэффективными.

Краш-тесты по методике IIHS включают в себя три фронтальных удара на скорости 64 километра в час, причём все столкновения происходят с частичным перекрытием. Два удара с 25-процентным перекрытием с водительской и пассажирской стороны дополняются фронтальным краш-тестом с 40-процентным перекрытием. Также оценивается способность противостоять боковому удару, проводится тест прочности крыши и испытания креплений сидений и подголовников при попутном столкновении.

Оценивая системы активной безопасности, специалисты IIHS проверяют способность электроники избежать ДТП на городских скоростях. Системы автоматического торможения на Kia Seltos выдержали испытания на скоростях 19 и 40 километров в час — в ходе серии тестов кроссовер предотвратил столкновения с транспортными средствами и своевременно обнаружил пешехода. По критериям прочности кузова и работе систем пассивной безопасности Kia Seltos также получил хорошие оценки.

По мнению IIHS, ключевым недостатком Kia Seltos являются фары головного света. И стандартные, и опциональные галогенные лампы, и даже светодиодная передняя оптика признаны неэффективными, поскольку эксперты раскритиковали недостаточную площадь светового пучка в поворотах.

Видео: YouTube-канал IIHS

Слабая оптика помешала Kia Seltos получить премию IIHS 2020 Top Safety Pick. Впрочем, восемь месяцев назад по итогам испытаний по австралийскому стандарту ANCAP, даже базовый Kia Seltos получил максимальные пять звёзд.

Источник: IIHS