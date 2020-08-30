Видео: краш-тест Kia Seltos на скорости 64 километра в час

Краш-тесты по методике IIHS включают в себя три фронтальных удара на скорости 64 километра в час, причём все столкновения происходят с частичным перекрытием. Два удара с 25-процентным перекрытием с водительской и пассажирской стороны дополняются фронтальным краш-тестом с 40-процентным перекрытием. Также оценивается способность противостоять боковому удару, проводится тест прочности крыши и испытания креплений сидений и подголовников при попутном столкновении.

Оценивая системы активной безопасности, специалисты IIHS проверяют способность электроники избежать ДТП на городских скоростях. Системы автоматического торможения на Kia Seltos выдержали испытания на скоростях 19 и 40 километров в час — в ходе серии тестов кроссовер предотвратил столкновения с транспортными средствами и своевременно обнаружил пешехода. По критериям прочности кузова и работе систем пассивной безопасности Kia Seltos также получил хорошие оценки.

По мнению IIHS, ключевым недостатком Kia Seltos являются фары головного света. И стандартные, и опциональные галогенные лампы, и даже светодиодная передняя оптика признаны неэффективными, поскольку эксперты раскритиковали недостаточную площадь светового пучка в поворотах.