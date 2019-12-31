Как справился с краш-тестом Kia Seltos, который появится в России: видео

В комплекс тестов ANCAP входят фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час, боковой удар, удар об столб, испытания кресел на стенде и оценка безопасности пешеходов. В краш-тестах принял участие базовый Seltos для австралийского рынка, который имеет в своем арсенале шесть подушек безопасности, ABS, систему экстренного торможения, систему мониторинга рядности движения и датчик давления в шинах.

По результатам испытаний модель заработала следующие оценки: 85 процентов за безопасность взрослых пассажиров, 83 процента – безопасность пассажиров-детей, 61 процент – безопасность пешеходов и 70 процентов – работа систем безопасности.