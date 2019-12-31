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11:53

Как справился с краш-тестом Kia Seltos, который появится в России: видео

Новый кроссовер заработал максимальные пять звезд

Kia Seltos для австралийского рынка © ANCAP Safety Ratings
Лиза Будрина
Независимая австралийская организация ANCAP проверила безопасность Kia Seltos в ходе краш-тестов по собственной методике. Кроссовер успешно справился со всеми испытаниями и ему присудили пять звезд из пяти возможных. В 2020 году Kia Seltos появится в России — сборку организуют на мощностях калининградского «Автотора».

В комплекс тестов ANCAP входят фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час, боковой удар, удар об столб, испытания кресел на стенде и оценка безопасности пешеходов. В краш-тестах принял участие базовый Seltos для австралийского рынка, который имеет в своем арсенале шесть подушек безопасности, ABS, систему экстренного торможения, систему мониторинга рядности движения и датчик давления в шинах.

По результатам испытаний модель заработала следующие оценки: 85 процентов за безопасность взрослых пассажиров, 83 процента – безопасность пассажиров-детей, 61 процент – безопасность пешеходов и 70 процентов – работа систем безопасности.

Видео: ANCAP Safety Ratings

Kia Seltos для российского рынка сертифицировали в начале декабря. Согласно Одобрению типа транспортного средства, кроссовер предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 (121 и 123 силы) и 2,0 литра мощностью 149 лошадиных сил, а также с бензиновым турбомотором 1.6, который выдает 177 сил.

Ранее также стало известно, что южнокорейский автопроизводитель не намерен продавать Seltos на европейском рынке.

Kia Seltos для России

Для базового мотора предусмотрена механическая коробка передач с шестью ступенями, «автомат» либо «вариатор», а наддувный двигатель работает в тандеме с «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Версии с «атмосферниками» можно будет заказать как с передним, так и с полным приводом, но кроссовер с турбомотором по умолчанию будет иметь привод на все четыре колеса. Уже известна стоимость Seltos в комплектации Luxe с двухлитровым мотором и передним приводом – 1 349 900 рублей. Основным конкурентом Seltos станет Hyundai Creta.