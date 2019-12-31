Как справился с краш-тестом Kia Seltos, который появится в России: видео

В комплекс тестов ANCAP входят фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час, боковой удар, удар об столб, испытания кресел на стенде и оценка безопасности пешеходов. В краш-тестах принял участие базовый Seltos для австралийского рынка, который имеет в своем арсенале шесть подушек безопасности, ABS, систему экстренного торможения, систему мониторинга рядности движения и датчик давления в шинах.
По результатам испытаний модель заработала следующие оценки: 85 процентов за безопасность взрослых пассажиров, 83 процента – безопасность пассажиров-детей, 61 процент – безопасность пешеходов и 70 процентов – работа систем безопасности.
Видео: ANCAP Safety Ratings
Kia Seltos для российского рынка сертифицировали в начале декабря. Согласно Одобрению типа транспортного средства, кроссовер предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 (121 и 123 силы) и 2,0 литра мощностью 149 лошадиных сил, а также с бензиновым турбомотором 1.6, который выдает 177 сил.
Ранее также стало известно, что южнокорейский автопроизводитель не намерен продавать Seltos на европейском рынке.
Для базового мотора предусмотрена механическая коробка передач с шестью ступенями, «автомат» либо «вариатор», а наддувный двигатель работает в тандеме с «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Версии с «атмосферниками» можно будет заказать как с передним, так и с полным приводом, но кроссовер с турбомотором по умолчанию будет иметь привод на все четыре колеса. Уже известна стоимость Seltos в комплектации Luxe с двухлитровым мотором и передним приводом – 1 349 900 рублей. Основным конкурентом Seltos станет Hyundai Creta.