Kia Seltos станет электрокаром

По данным IndianAutosBlog, электрический Kia Seltos получит силовую установку от Hyundai Kona Electric. Кроссоверу достанутся электромотор мощностью 136 сил (395 Нм) и тяговая батарея емкостью 39,2 киловатт-часа. Сертифицированный Ассоциацией автомобильных исследований Индии (ARAI) запас хода «Коны» — 452 километра.
Однако на других рынках у Kona Electric есть старшая модификация с 204-сильным электромотором и батареей на 64 киловатт-часа. С нуля до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6 секунды и проезжает без подзарядки до 482 километров, но уже по ездовому циклу WLTP. Сохранится ли вариативность у Seltos, пока неизвестно.
Ожидается, что первоначальный тираж электрокроссовера составит 10 тысяч экземпляров.
Обычный Kia Seltos со следующего года начнут продавать в России. Пока заявлена версия с двухлитровым мотором и бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT. Привод у таких кроссоверов может быть как передним, так и полным. Начальная версия «Селтоса» с 2.0 и вариатором — 1 349 900 рублей.