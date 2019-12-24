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18:27

Kia Seltos станет электрокаром

В Корее начали работать над батарейной версией кроссовера

Алексей Носаченко
Компания Kia начала работу над электрической версией кроссовера Seltos. Уже построен опытный образец, но серийное производство на заводе марки в Южной Корее начнется только в августе следующего года.

По данным IndianAutosBlog, электрический Kia Seltos получит силовую установку от Hyundai Kona Electric. Кроссоверу достанутся электромотор мощностью 136 сил (395 Нм) и тяговая батарея емкостью 39,2 киловатт-часа. Сертифицированный Ассоциацией автомобильных исследований Индии (ARAI) запас хода «Коны» — 452 километра.

Однако на других рынках у Kona Electric есть старшая модификация с 204-сильным электромотором и батареей на 64 киловатт-часа. С нуля до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6 секунды и проезжает без подзарядки до 482 километров, но уже по ездовому циклу WLTP. Сохранится ли вариативность у Seltos, пока неизвестно.

Ожидается, что первоначальный тираж электрокроссовера составит 10 тысяч экземпляров.

Обычный Kia Seltos со следующего года начнут продавать в России. Пока заявлена версия с двухлитровым мотором и бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT. Привод у таких кроссоверов может быть как передним, так и полным. Начальная версия «Селтоса» с 2.0 и вариатором — 1 349 900 рублей.