Kia Seltos станет электрокаром

По данным IndianAutosBlog, электрический Kia Seltos получит силовую установку от Hyundai Kona Electric. Кроссоверу достанутся электромотор мощностью 136 сил (395 Нм) и тяговая батарея емкостью 39,2 киловатт-часа. Сертифицированный Ассоциацией автомобильных исследований Индии (ARAI) запас хода «Коны» — 452 километра.

Однако на других рынках у Kona Electric есть старшая модификация с 204-сильным электромотором и батареей на 64 киловатт-часа. С нуля до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6 секунды и проезжает без подзарядки до 482 километров, но уже по ездовому циклу WLTP. Сохранится ли вариативность у Seltos, пока неизвестно.