Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки

На сегодняшний день внедорожная линейка Kia в России представлена кроссоверами Soul, Sportage, Sorento и Sorento Prime, а также рамным внедорожником Mohave. По информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года дилеры марки продали в стране почти 208 тысячи новых автомобилей, а самым популярным на протяжении всего года оставался Kia Rio (85,8 реализованных экземпляров).