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16:25

Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки

Производство модели налажено на заводе «Автотор» в Калининграде

Kia Seltos российской сборки © seltos.club
Лиза Будрина
В Сеть попали снимки Kia Seltos, сделанные на конвейере калининградского завода «Автотор». Судя по фотографиям, салон кроссовера для российского рынка отличается от версии, которая уже продается в Индии: приборная панель установлена обособленно от экрана мультимедийной системы. У индийского варианта они объединены.

Для нашего рынка заявлены три мотора, четыре вида трансмиссии, передний и полный привод. Модификации с «атмосферниками» объемом 1,6 и 2,0 литра выдают 120 и 147 лошадиных сил соответственно и работают с «механикой», «автоматом» либо вариатором. Версия с 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 сил комплектуется «роботом» с двумя сухими сцеплениями.

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Фото: seltos.club

Российский Seltos достигает в длину 4 370 миллиметров, передний и задний свесы не превышают 850 миллиметров, а колесная база равна 2 630 миллиметров. Ширина и высота автомобиля составляют 1800 и 1615 миллиметров соответственно.

Kia Seltos

На сегодняшний день внедорожная линейка Kia в России представлена кроссоверами Soul, Sportage, Sorento и Sorento Prime, а также рамным внедорожником Mohave. По информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года дилеры марки продали в стране почти 208 тысячи новых автомобилей, а самым популярным на протяжении всего года оставался Kia Rio (85,8 реализованных экземпляров).

Источник: форум Setros.club