Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыты комплектации для России

Ожидается, что в нашей стране Kia Seltos предложат с двумя видами трансмиссий: бесступенчатая коробка передач будет сочетаться с безнаддувным силовым агрегатом с передним или полным приводом, семиступенчатый «робот» — с турбомотором и приводом на обе оси. При этом в гамме глобальной версии Kia Seltos есть классический шестидиапазонный автомат.

На старте продаж «Селтосы» можно будет покрасить в восемь однотонных металликов: белый, серый, черный, голубой, оранжевый, серебристый, синий и желтый. Кроме того, дилеры предложат шесть комбинированных сочетаний — красный с белой крышей, желтый с белой крышей, желтый с черной крышей, синий с белой крышей, синий с черной крышей, серый с бежевой крышей.