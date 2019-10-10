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20:42

Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыты комплектации для России

В сети появилась информация об оснащении и двигателях вседорожников для нашего рынка

© Kia
На русскоязычном форуме Kia Seltos обнародовали данные о силовых агрегатах, комплектациях и цветовой гамме корейского кроссовера. По неофициальной информации, Seltos будет продаваться в России с бензиновым атмосферным 2,0-литровым 149-сильным двигателем или 177-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра.

Ожидается, что в нашей стране Kia Seltos предложат с двумя видами трансмиссий: бесступенчатая коробка передач будет сочетаться с безнаддувным силовым агрегатом с передним или полным приводом, семиступенчатый «робот» — с турбомотором и приводом на обе оси. При этом в гамме глобальной версии Kia Seltos есть классический шестидиапазонный автомат.

На старте продаж «Селтосы» можно будет покрасить в восемь однотонных металликов: белый, серый, черный, голубой, оранжевый, серебристый, синий и желтый. Кроме того, дилеры предложат шесть комбинированных сочетаний — красный с белой крышей, желтый с белой крышей, желтый с черной крышей, синий с белой крышей, синий с черной крышей, серый с бежевой крышей.

kia-seltos.ru

Выбор вариантов оснащения сведётся к пяти комплектациям. Базовое исполнение отличится климат-контролем, легкосплавными 16-дюймовыми дисками, камерой заднего вида, парктрониками, 8-дюймовым экраном медиасистемы и противотуманными фарами. Топ-версии оснастят светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колёсами, 10,25-дюймовым дисплеем развлекательной системы, бесключевым доступом, обогревом и вентиляцией сидений, адаптивным круиз-контролем, проекцией на лобовое стекло и электронными ассистентами активной безопасности.

Автор поста утверждает, что сведения о «Селтосах» для российского рынка получены от официального дилера Kia. Цены на кроссоверы источник пока не называет — ожидается, что Kia опубликует прайс-лист в 2020 году, ближе к старту продаж. Для сравнения: в Южной Корее базовый Seltos оценивается в сумму, эквивалентую одному миллиону рублей.

Источник: Форум Kia Seltos