Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыты комплектации для России

Ожидается, что в нашей стране Kia Seltos предложат с двумя видами трансмиссий: бесступенчатая коробка передач будет сочетаться с безнаддувным силовым агрегатом с передним или полным приводом, семиступенчатый «робот» — с турбомотором и приводом на обе оси. При этом в гамме глобальной версии Kia Seltos есть классический шестидиапазонный автомат.
На старте продаж «Селтосы» можно будет покрасить в восемь однотонных металликов: белый, серый, черный, голубой, оранжевый, серебристый, синий и желтый. Кроме того, дилеры предложат шесть комбинированных сочетаний — красный с белой крышей, желтый с белой крышей, желтый с черной крышей, синий с белой крышей, синий с черной крышей, серый с бежевой крышей.
kia-seltos.ru
Выбор вариантов оснащения сведётся к пяти комплектациям. Базовое исполнение отличится климат-контролем, легкосплавными 16-дюймовыми дисками, камерой заднего вида, парктрониками, 8-дюймовым экраном медиасистемы и противотуманными фарами. Топ-версии оснастят светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колёсами, 10,25-дюймовым дисплеем развлекательной системы, бесключевым доступом, обогревом и вентиляцией сидений, адаптивным круиз-контролем, проекцией на лобовое стекло и электронными ассистентами активной безопасности.
Автор поста утверждает, что сведения о «Селтосах» для российского рынка получены от официального дилера Kia. Цены на кроссоверы источник пока не называет — ожидается, что Kia опубликует прайс-лист в 2020 году, ближе к старту продаж. Для сравнения: в Южной Корее базовый Seltos оценивается в сумму, эквивалентую одному миллиону рублей.