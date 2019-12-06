Появилась информация о Kia Seltos для России

ОТТС на модель вступает в силу 9 декабря 2019 года, а запуск производства и старт продаж запланированы на 2020 год. Более подробная информация о комплектациях, а также цены на Kia Seltos станут известны ближе к выходу кроссовера на рынок.

Kia Seltos уже продается в Индии – там модель стоит от 970 тысяч до 1,7 миллиона рупий (от 865 тысяч до 1,5 миллиона рублей).