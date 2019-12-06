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10:14

Появилась информация о Kia Seltos для России

Росстандарт сертифицировал новый кроссовер Kia

Kia Seltos
Лиза Будрина
В открытой базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Kia Seltos, который будут собирать на мощностях калининградского «Автотора».

В России новинку предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 (121 и 123 силы) и 2,0 литра мощностью 149 лошадиных сил, а также с бензиновым турбомотором 1.6, который выдает 177 сил. Для базового мотора предусмотрена механическая коробка передач с шестью ступенями, «автомат» либо «вариатор», а наддувный двигатель работает в тандеме с «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Версии с «атмосферниками» можно будет заказать как с передним, так и с полным приводом, но кроссовер с турбомотором по умолчанию будет иметь привод на все четыре колеса.

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Kia Seltos в Южной Корее

В документе также содержится информация о подвеске (передняя – пружинная независимая McPherson и полузависимая задняя) и размерах колес (будут доступны 16-,17- либо 18-дюймовые диски). Seltos для России получит электроусилитель руля, систему мониторинга давления в шинах, а также климат-котроль.

Глобальная версия Kia Seltos

ОТТС на модель вступает в силу 9 декабря 2019 года, а запуск производства и старт продаж запланированы на 2020 год. Более подробная информация о комплектациях, а также цены на Kia Seltos станут известны ближе к выходу кроссовера на рынок.

Kia Seltos уже продается в Индии там модель стоит от 970 тысяч до 1,7 миллиона рупий (от 865 тысяч до 1,5 миллиона рублей).

Источник: Росстандарт