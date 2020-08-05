Kia Soul обзавелся новой «спортивной» комплектацией в России

Комплектация позиционируется между средней Prestige и топовой Premium, сообщает пресс-служба южнокорейской марки. От стандартного Soul ее отличает «спортивная» отделка, позаимствованная у GT Line: особая решетка радиатора с крупноячеистым рисунком, накладки и красные вставки на порогах, а также 18-дюймовые колесные диски с иным оформлением.

В салоне появилась кожаная обивка с красной прострочкой, которая перекликается с красными вставками в дверных картах, и руль от GT Line с усеченным ободом. В списке оснащения числятся атмосферная подсветка и электрорегилуровка передних сидений.