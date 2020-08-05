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Kia Soul обзавелся новой «спортивной» комплектацией в России

Версия Style позаимствовала декор у GT Line

© Kia
Мария Евдокимова
Компания Kia расширила список комплектаций компактного кроссовера Soul в России: в него вошла новая версия Style с внешностью от «заряженного» GT Line, но с более скромным мотором.

Комплектация позиционируется между средней Prestige и топовой Premium, сообщает пресс-служба южнокорейской марки. От стандартного Soul ее отличает «спортивная» отделка, позаимствованная у GT Line: особая решетка радиатора с крупноячеистым рисунком, накладки и красные вставки на порогах, а также 18-дюймовые колесные диски с иным оформлением.

В салоне появилась кожаная обивка с красной прострочкой, которая перекликается с красными вставками в дверных картах, и руль от GT Line с усеченным ободом. В списке оснащения числятся атмосферная подсветка и электрорегилуровка передних сидений.

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Фото: Kia

Kia Soul Style предлагается с двухлитровым бензиновым мотором MPI с отдачей 150 лошадиных сил, работающим в тандеме с шестидиапазонным автоматом. Цена такого Soul составляет 1 499 900 рублей. Для сравнения, GT Line с 200-сильным турбированным 1.6 стоит у дилеров Kia 1 669 900 рублей.

В конце июля в Сети раскрыли стоимость бизнес-седана Kia K5. Бывшая Optima, сменившая поколение и имя, в «промежуточной» версии Style с 194-сильным двигателем 2.5 обойдётся россиянам в 1 984 900 рублей.

Источник: Kia