У Kia Sportage появилась «черная» спецверсия

От обычного Sportage спецверсия отличается черной глянцевой отделкой элементов экстерьера, в частности решетки радиатора, панелей нижней защиты и рейлингов на крыше. Кроме того, затемнены фары, а алюминиевые 17-дюймовые коолеса выполнены в черном цвете. Руль, селектор трансмиссии и дверные подлокотники обшиты кожей.
Kia
В Европе Sportage Black Edition будет предлагаться в семи цветах: перламутрово-черном Pearl Black, белом Deluxe White, красном Infra Red, серебристом Lunar Silver, а также синем Blue Flame, белом Casa White и темно-сером Penta Metal.
В список оборудования спецверсии включены передние и задние датчики парковки с указанием расстояния, электропривод поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания дверных зеркал со светодиодными индикаторами, автоматический режим включения дворников, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида и двухзонный климат-контроль.
Kia
За безопасность отвечают система предотвращения выезда из полосы движения, ассистент дальнего света, система предупреждения об ограничениях скорости и система контроля внимания водителя, помогающая снижать риски вождения в состоянии усталости и при потере внимания.
Sportage Black Edition уже выпускают на заводе Kia в словацком городе Жилина, а у европейских дилеров новинка появится в декабре.