У Kia Sportage появилась «черная» спецверсия

В Европе Sportage Black Edition будет предлагаться в семи цветах: перламутрово-черном Pearl Black, белом Deluxe White, красном Infra Red, серебристом Lunar Silver, а также синем Blue Flame, белом Casa White и темно-сером Penta Metal.

В список оборудования спецверсии включены передние и задние датчики парковки с указанием расстояния, электропривод поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания дверных зеркал со светодиодными индикаторами, автоматический режим включения дворников, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида и двухзонный климат-контроль.