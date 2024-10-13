Обновленный Kia Sportage впервые сфотографировали без камуфляжа

В линейке двигателей революции не запланировано: кроссовер сохранит бензиновые и гибридные силовые установки, а вот отставка дизеля ожидаема. Мировая премьера Kia Sportage образца 2025 года состоится в ближайшие недели, а первым рынком станет южнокорейский. В 2026 году такой кроссовер пропишется в Казахстане, причём в перспективе с нового завода планируются поставки в Россию.